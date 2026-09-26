DFB: Brunner schickt Bewerbungsschreiben an Klopp

Für eine Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft hat es bei Paris Brunner in der laufenden Länderspielpause noch nicht gereicht. Bei der U21 legt sich der 20-Jährige mächtig ins Zeug, damit es im November soweit ist.
Paris Brunner erlebte in den vergangenen Wochen eine turbulente Zeit. Für die AS Monaco ist der 20-Jährige in bestechender Form, erzielte in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend sechs Tore in sieben Spielen.
Hinzu kommt der Trubel, für den der gebürtige Dortmunder mit der Kopf-ab-Geste bei einem Torjubel gesorgt hat. Zwei Spiele muss Brunner in der Ligue 1 aussetzen, zwei weitere Spiele werden zur Bewährung ausgesetzt.
Empfehlung an Klopp
Trotz seiner beeindruckenden Leistungen erhielt der Stürmer keine Einladung von Jürgen Klopp für die A-Nationalmannschaft. Stattdessen wurde Brunner von Antonio Di Salvo erstmals für die U21 nominiert. Am heutigen Samstag feierte er sein Debüt.
Beim 4:0-Sieg in Lettland glänzte Brunner gleich mit einem Doppelpack. „Bald einer für Klopp? Deutsche U21 siegt dank Brunner-Show“, titelt die ‚Bild‘. Ein Bewerbungsschreiben an Klopp hat der treffsichere Rechtsfuß heute definitiv abgegeben.
Neben dem DFB darf Brunner auch für die DR Kongo auflaufen. Zuletzt hieß es wenig verwunderlich, dass die Zentralafrikaner die Bemühungen um den Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold von 2023 intensiviert haben.
Mitte November findet der nächste DFB-Lehrgang statt. Trifft Brunner nach seiner Sperre weiter wie am Fließband, wird Klopp nicht an einer Nominierung des ehemaligen BVB-Wunderkinds vorbeikommen.
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