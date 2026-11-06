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Bundesliga

Bayern: Danks mit wichtigem Neuer-Update

von Emanuel Schultz
1 min.
Manuel Neuer im Trikot des FC Bayern @Maxppp
Mainz 05 FC Bayern

Manuel Neuer (40) steht dem FC Bayern für das morgige Bundesliga-Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (15:30 Uhr) voraussichtlich zur Verfügung. Das deutet Co-Trainer Aaron Danks auf der heutigen Pressekonferenz an. Aufgrund einer Fußverletzung verpasste der Kapitän zuletzt die Partien gegen den 1. FC Magdeburg (6:1) und Borussia Dortmund (2:2), gegen Atlético Madrid (2:0) konnte der Stammkeeper allerdings bereits wieder im Kasten stehen.

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„Manuel Neuer trainiert wieder, das sieht gut aus fürs Spiel“, erklärte Danks im Rahmen der Pressekonferenz. Auch bei Aleksandar Pavlovic (22) darf man auf eine Rückkehr hoffen: „Aleks Pavlovic war auch dabei, jetzt müssen wir schauen, wie seine Beine reagieren.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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