Manuel Neuer (40) steht dem FC Bayern für das morgige Bundesliga-Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (15:30 Uhr) voraussichtlich zur Verfügung. Das deutet Co-Trainer Aaron Danks auf der heutigen Pressekonferenz an. Aufgrund einer Fußverletzung verpasste der Kapitän zuletzt die Partien gegen den 1. FC Magdeburg (6:1) und Borussia Dortmund (2:2), gegen Atlético Madrid (2:0) konnte der Stammkeeper allerdings bereits wieder im Kasten stehen.

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„Manuel Neuer trainiert wieder, das sieht gut aus fürs Spiel“, erklärte Danks im Rahmen der Pressekonferenz. Auch bei Aleksandar Pavlovic (22) darf man auf eine Rückkehr hoffen: „Aleks Pavlovic war auch dabei, jetzt müssen wir schauen, wie seine Beine reagieren.“