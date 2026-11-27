FC Bayern: Kompanys ziemlich große Sturm-Hoffnung
Abseits der Schlagzeilen um Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Manuel Neuer oder die vielen Verletzten gibt es beim FC Bayern auch noch sportliche Themen. Vincent Kompany hat sich zu einem Nachwuchsstürmer geäußert.
„Danke für die sportliche Frage“, freute sich Vincent Kompany auf der heutigen Pressekonferenz, als es mal nicht um den Umgang mit der Krankheit von Jamal Musiala oder das Privatleben von Manuel Neuer ging. Stattdessen ordnete der Cheftrainer des FC Bayern ein, welche Gelegenheit die vielen verletzten Topstars gerade für die Nachwuchstalente im Kader bietet.
Kompany: „Wenn wir zwei oder drei Spielern Erfahrung geben können, die dann am Ende der Saison in anderen Spielen wichtig sein können, dann haben wir was gewonnen in dieser Phase. Das kann nicht passieren, wenn sie jetzt nicht die Spielminuten bekommen.“
Angetan zeigte sich Kompany dabei von Noah Codjo-Evora. Der ziemlich große Mittelstürmer (1,94 Meter) erhielt zuletzt seine ersten beiden Kurzeinsätze bei den Profis.
„Er ist sehr komplett“
„Codjo-Evoras Entwicklung ist ganz besonders. Er ist ein Junge, der oft verletzt war, auch deshalb unter dem Radar war“, beschrieb Kompany, „er ist sehr komplett, in seinem ersten Ballkontakt sauber, auch vor dem Tor nicht schlecht und kann mit rechts und links abschließen. Er hat auch Volumen und Kraft in seinem Spiel. Man kann schon erkennen, in welche Richtung es mit seinem Profil geht.“
Da mit Harry Kane (33), Ismael Saibari (25) und Serge Gnabry (31) drei Optionen für das Sturmzentrum ausfallen, könne Codjo-Evora bald weitere Profiminuten sammeln. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Samstag (15:30 Uhr) im Bundesligaspiel beim Hamburger SV.
Seine ersten Schritte im Herrenfußball ging der 19-Jährige in diesem Jahr in der Regionalliga Bayern. Für die zweite Mannschaft stehen 16 Einsätze und vier Tore zu Buche. Eine ausbaufähige Quote.
Vertragsverlängerung bis 2030
Immerhin: Der Anfang des Monats bis 2030 verlängerte Vertrag zeigt, dass die Bayern durchaus langfristig mit Codjo-Evora planen. „Jetzt geht’s erst richtig los“, freute sich der Franzose in der zugehörigen Pressemitteilung. Aus Kompanys Sicht spricht nichts dagegen.
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