Hertha BSC: Schwarz vor Rauswurf?

Sandro Schwarz muss nach der 2:5-Klatsche gegen den FC Schalke um seinen Trainerjob bei Hertha BSC bangen. Sportdirektor Benjamin Weber vermied laut ‚Bild‘ nach dem Kellerduell ein Bekenntnis zum Übungsleiter: „Wir werden hier vor Ort keine Personaldiskussion eröffnen. Aber klar ist auch, dass wir jetzt nach Hause fahren und das Spiel komplett analysieren werden. Ich werde hier nichts verkünden, aber wir werden uns besprechen.“

Und Weber weiter: „Das war ein Schlag in die Fresse. Es ging die ganze Woche nur um dieses Spiel und seine Bedeutung. So wird es schwer, in der Bundesliga zu bleiben.“ Auch Schwarz selbst äußerte sich nach dem Spiel: „Das ist meine Verantwortung als Cheftrainer. Es ist legitim und realistisch, dass sich der Verein und sein Sportdirektor Gedanken machen. Ich weiß, was mein Trainerteam und ich jeden Tag investieren.“ Hertha ist durch die Niederlage auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

