Grimaldo lässt Zukunft offen

Alejandro Grimaldo (30) hat einen langfristigen Verbleib bei Bayern Leverkusen offengelassen. „Wir sind jetzt auf die laufende Saison konzentriert. Ich bin froh, hier zu sein und ich weiß, dass der Klub mir vertraut. Aber es wichtig, dass der Fokus auf der Gegenwart liegt“, antwortete der spielstarke Linksverteidiger im Vorfeld des Champions League-Spiels bei seinem Ex-Klub Benfica Lissabon am heutigen Mittwoch (21 Uhr) auf entsprechende Nachfrage der ‚Bild‘.

In Leverkusen hat Grimaldo noch ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier. Der Bundesligist würde den Vertrag mit einem der wenigen gebliebenen Double-Helden der Saison 2023/24 gerne verlängern. Allerdings betonte der Freistoßspezialist in der Vergangenheit bereits mehrfach, dass er gerne noch einmal in seiner spanischen Heimat für den FC Barcelona, Real Madrid oder Atlético Madrid auflaufen möchte.