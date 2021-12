Neuer Klub für Ex-Bremer Wesley

Wesley, ehemaliger Spieler des SV Werder Bremen, hat einen neuen Verein gefunden. Wie der AA Ponte Preta mitteilt, läuft der 34-Jährige ab der kommenden Saison in der zweiten brasilianischen Liga auf. Zuletzt stand der Mittelfeldmann beim Avaí FC unter Vertrag.

Zwischen 2010 und 2012 stand Wesley im Aufgebot von Weder, konnte sich in der Mannschaft der Grün-Weißen aber nie nachhaltig etablieren. Nach 26 Einsätzen für Bremen, in denen der Rechtsfuß zwei Treffer erzielte, zog es Wesley zurück in die Heimat zu SE Palmeiras.