Menü Suche
Kommentar 3
Bundesliga

Finale Einigung: Der Preis für Diomande

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
Yan Diomande verzweifelt @Maxppp

Yan Diomande wird ein Königlicher. Das geht aus einer neuen Meldung von Fabrizio Romano hervor. RB Leipzig und Real Madrid haben sich demnach auf eine Ablöse geeinigt und sich auf einen Transfer des 19-jährigen Flügelstürmers verständigt. Für mehr als 100 Millionen Euro findet der Wechsel statt, so der italienische Transferjournalist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Diomande geht es jetzt nach Madrid, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Geht dabei alles glatt, unterschreibt der Noch-Leipziger einen Vertrag bis 2031 beim weißen Ballett. Nach nur einem Jahr in der Bundesliga zieht der ivorische Nationalspieler weiter und landet bei den Blancos.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
La Liga
RB Leipzig
Real Madrid
Yan Diomande

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Yan Diomande Yan Diomande
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert