Finale Einigung: Der Preis für Diomande

Yan Diomande wird ein Königlicher. Das geht aus einer neuen Meldung von Fabrizio Romano hervor. RB Leipzig und Real Madrid haben sich demnach auf eine Ablöse geeinigt und sich auf einen Transfer des 19-jährigen Flügelstürmers verständigt. Für mehr als 100 Millionen Euro findet der Wechsel statt, so der italienische Transferjournalist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Diomande geht es jetzt nach Madrid, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Geht dabei alles glatt, unterschreibt der Noch-Leipziger einen Vertrag bis 2031 beim weißen Ballett. Nach nur einem Jahr in der Bundesliga zieht der ivorische Nationalspieler weiter und landet bei den Blancos.