Schalke plant mit zahlreichen Aufsteigern

Nach dem Bundesliga-Aufstieg befindet sich der FC Schalke bereits mitten in der Kaderplanung für die kommende Spielzeit. Direktor Profifußball Youri Mulder hat sich gegenüber der ‚WAZ‘ geäußert und versichert, dass die Königsblauen einem Großteil des Aufstiegskaders Bundesligaformat zusprechen: „Die Jungs haben unglaublich gut performt, sie werden es auch in der Bundesliga tun und eine gute Nummer abgeben. Ganz viele dieser Jungs haben eine Zukunft in der Bundesliga.“

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Dabei handelt es sich dem Bericht zufolge um ein Gerüst von neun Spielern, darunter neben Aufstiegskapitän Kenan Karaman (32) unter anderem Schlussmann Loris Karius (32) und Dejan Ljubicic (28). Alle drei Leistungsträger haben bereits Bundesliga-Erfahrung gesammelt und sollen in der kommenden Spielzeit als Führungsspieler vorangehen. Aber auch jungen Durchstartern wie Soufiane El-Faouzi (23) oder Adil Aouchiche (23) wird der Schritt ins deutsche Fußballoberhaus zugetraut. Bei den beiden umworbenen Talenten stellt sich viel eher die Frage, ob sie auch über den Sommer hinaus in Gelsenkirchen bleiben.