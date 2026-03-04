Menü Suche
Gegen den HSV: Überraschendes Debüt bei Leverkusen

von Dominik Sandler
1 min.
Montrell Culbreath am Ball @Maxppp

Im heutigen Nachholspiel von Bayer Leverkusen beim Hamburger SV (20:30 Uhr) überrascht Kasper Hjulmand mit seiner Startelf. Der Däne setzt auf Montrell Culbreath und verhilft dem 18-Jährigen damit zum Startelfdebüt.

Bayer 04 Leverkusen
Die #Bayer04-Startelf fürs Nachholspiel beim @HSV - mit Debüt in der Anfangsformation für Montrell Culbreath.

🔜 #HSVB04 | #Bayer04
Culbreath hatte bei seinem Debüt als Joker Ende Dezember gegen RB Leipzig (3:1) direkt getroffen, seitdem kam kein weiterer Bundesliga-Einsatz hinzu. Außerdem darf Christian Kofane (19) im Sturm anstelle von Patrik Schick (30) beginnen. Der Tscheche fehlt im Volksparkstadion aufgrund von muskulären Problemen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
