Gegen den HSV: Überraschendes Debüt bei Leverkusen

Im heutigen Nachholspiel von Bayer Leverkusen beim Hamburger SV (20:30 Uhr) überrascht Kasper Hjulmand mit seiner Startelf. Der Däne setzt auf Montrell Culbreath und verhilft dem 18-Jährigen damit zum Startelfdebüt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Culbreath hatte bei seinem Debüt als Joker Ende Dezember gegen RB Leipzig (3:1) direkt getroffen, seitdem kam kein weiterer Bundesliga-Einsatz hinzu. Außerdem darf Christian Kofane (19) im Sturm anstelle von Patrik Schick (30) beginnen. Der Tscheche fehlt im Volksparkstadion aufgrund von muskulären Problemen.