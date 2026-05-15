Schnäppchen-Klausel: HSV tütet ersten Sommer-Transfer ein

Der Hamburger SV landet allem Anschein nach einen Transfercoup. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, schließt sich Kofi Amoako (21) von Dynamo Dresden dem Bundesligisten an. Der HSV mache Gebrauch von der Schnäppchen-Klausel im eigentlich noch bis 2028 datierten Vertrag des defensiven Mittelfeldspielers.

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Demzufolge wechselt Amoako für eine festgeschriebene Summe zwischen einer und zwei Millionen Euro an die Elbe. Auch die ‚Bild‘ bestätigt den bevorstehenden Deal und berichtet, dass die Ablöse im Falle des Dresdner Klassenerhalts bei rund zwei Millionen liegt. Sollte Dynamo noch in die 3. Liga absteigen, wären laut dem Boulevardblatt sogar nur etwa 500.000 Euro fällig.

Amoako hatte sich durch seine starke Saison auf die Liste zahlreicher Erstligisten gespielt. Unter anderem auch Union Berlin, Mainz 05 und Leeds United zeigten Interesse am beim VfL Wolfsburg ausgebildeten Rechtsfuß. Das Rennen um den deutschen U20-Nationalspieler entscheidet nun der HSV für sich.