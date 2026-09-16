Palace-Kapitän hat unterschrieben

Kapitän Dean Henderson (29) bleibt Crystal Palace langfristig erhalten. Wie der Verein offiziell verkündet, verlängert der Schlussmann seinen 2028 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2030.

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We are delighted to announce that our European trophy-winning captain Dean Henderson has signed a new contract with the club ❤️💙 pic.twitter.com/KKusDFQqem — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 16, 2026

Henderson war 2023 für 17,5 Millionen Euro von Manchester United zu den Südlondonern gewechselt und bestritt seitdem 119 Pflichtspiele für den Premier League-Klub. Bei den Eagles reifte der Engländer zudem zum Nationalspieler (sechs Länderspiele) und gewann den FA Cup, den Community Shield sowie die Conference League.