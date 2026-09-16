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Offiziell Premier League

Palace-Kapitän hat unterschrieben

von Daniel del Federico
1 min.
Dean Henderson im Palace-Trikot @Maxppp

Kapitän Dean Henderson (29) bleibt Crystal Palace langfristig erhalten. Wie der Verein offiziell verkündet, verlängert der Schlussmann seinen 2028 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2030.

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Henderson war 2023 für 17,5 Millionen Euro von Manchester United zu den Südlondonern gewechselt und bestritt seitdem 119 Pflichtspiele für den Premier League-Klub. Bei den Eagles reifte der Engländer zudem zum Nationalspieler (sechs Länderspiele) und gewann den FA Cup, den Community Shield sowie die Conference League.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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