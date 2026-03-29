Schlechte Nachricht für Maguire

Harry Maguire droht bei der kommenden Weltmeisterschaft die Reservistenrolle. Nationaltrainer Thomas Tuchel bestätigte auf der Pressekonferenz nach der Partie gegen Uruguay (1:1), dass der 33-Jährige in der Hierarchie der Innenverteidiger derzeit nur an fünfter Stelle steht: „Ich sehe andere Spieler vor ihm, die ein anderes Profil haben. Ezri Konsa und Marc Guéhi sehe ich aktuell vorne. Auch Trevoh Chalobah ist ihm in Sachen Beweglichkeit etwas voraus, ebenso wie John Stones.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch betonte Tuchel, dass er die Qualitäten des Routiniers durchaus schätzt. „Harry ist sehr gut am Ball, sehr ruhig, stark in der Luft und eine Waffe bei Standardsituationen“, lobte der 52-Jährige den United-Profi. Maguire, der bereits 65 Länderspiele für die Three Lions bestritten hat, war bei den vergangenen Turnieren stets Stammspieler.