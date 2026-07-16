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SV Werder: Klub bestätigt Njinmah-Interesse

von Dominik Sandler - Quelle: Daily Mail
Justin Njinmah träumt von Bella Napoli @Maxppp

Premier League-Aufsteiger Hull City interessiert sich für Justin Njinmah. Das hat Klubbesitzer Acun Ilicali gegenüber der lokalen Ausgabe ‚Daily Mail‘ bestätigt: „Ja, es besteht Interesse. Er ist einer der Spieler auf unserer Liste. Aber natürlich haben wir viele Optionen.“

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Auch das Interesse des FC Southampton ist unlängst durchgesickert. Der 25-jährige Stürmer befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr bei Werder Bremen. Folglich können die Hanseaten nur noch in diesem Transferfenster ordentlich abkassieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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