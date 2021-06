Italien beeindruckend | Top-Angebot für Ramos?

Italien beeindruckt

Die Italiener haben einen idealen Start ins EM-Turnier erwischt. Gegen schwache Türken gewann die Squadra azzurra das Eröffnungsspiel in Rom hochverdient mit 3:0. „Viva l’Italia“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘ heute. Für die ‚Tuttosport‘ ist klar: „So wollen wir sie sehen“ und verspricht sich dabei offenbar häufiger souveräne Auftritte der Nationalmannschaft wie am gestrigen Abend. Aus England gab es ebenfalls Lob. Für ‚The Guardian‘ war die Leistung der Italiener „großartig“.

Verrücktes Sevilla-Angebot für Ramos?

In Spanien kursiert das Gerücht um ein großes Angebot vom FC Sevilla für Sergio Ramos. Steht nun die große Rückkehr zu den Wurzeln des Kapitäns bevor? ‚Estadio Deportivo‘ berichtet, dass die Andalusier dem Innenverteidiger ein Vertragsangebot machen wollen. Im Sommer darf Ramos ablösefrei wechseln, wenn er seinen Vertrag bei Real Madrid nicht verlängert. Die Zahlen sind verrückt. Die Rede ist von einem Fünfjahresvertrag und einem Jahressalär von bis zu sieben Millionen Euro. Für den 35-Jährigen würde eine solche Offerte die Rückkehr zu seinem Jugendklub mit Sicherheit reizvoll gestalten.

Southgate sitzt fest im Sattel

Obwohl England noch nicht in die EM gestartet ist, melden englische Medien heute, dass Gareth Southgate auch nach dem Turnier weiterhin Trainer der Three Lions sein wird. Die ‚Sun‘ schreibt, dass Southgate auch bei einem schwachen Abschneiden keine gravierenden Konsequenzen zu befürchten hat. Die Sichtweise des englischen Verbands könne sich aber auch rasch ändern, wenn die Engländer bereits in der Gruppenphase die Segel streichen. Die erste Partie bestreitet das Team von Southgate morgen gegen Kroatien (15 Uhr).