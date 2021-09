Paulinho verlässt Al Ahli

Paulinho und Al Ahli gehen getrennte Wege. Wie der Klub aus Saudi Arabien mitteilt, wurde der Vertrag mit dem 33-jährigen Brasilianer in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Als Begründung für die rasche Trennung nennt der Verein in seiner Mitteilung eine „Notfallsituation“. Paulinho soll daher nicht mehr in der Lage gewesen sein, der Mannschaft weiterzuhelfen.

Erst vor zwei Monaten schloss sich der ehemalige Spieler des FC Barcelona und von Tottenham Hotspur dem Saudi-Klub an. In den vier Partien, die er für Al Ahli absolvierte, schoss er zwei Tore. Wohin es den Globetrotter nun zieht, ist derzeit noch nicht bekannt.