Brisante BVB-Enthüllung: Nicht nur Karetsas im Krankenhaus

Kurz vor dem Zusammenbruch von Konstantinos Karetsas (18) musste offenbar auch ein U19-Spieler von Borussia Dortmund ins Krankenhaus gebracht werden. Den ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge wurde Abwehrspieler Jan-Luca Riedl (17) bei der UEFA Youth League-Partie gegen den FC Villarreal (2:3) „überhitzt und dehydriert“ ausgewechselt.

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Bereits zur Halbzeit habe das Eigengewächs Kreislaufprobleme wahrgenommen. Der Regionalzeitung zufolge hatten die BVB-Ärzte einen Fieberschub festgestellt, ehe der mittlerweile wieder entlassene Riedl ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Nach aktuellem Stand der Dinge könne kein unmittelbarer Zusammenhang zur Karetsas-Thematik hergestellt werden.