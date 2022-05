United holt McClaren & van der Gaag

Manchester United bestätigt die Anstellung von Steve McClaren und Mitchell van der Gaag zur neuen Saison. Die beiden Übungsleiter werden Erik ten Hag als Co-Trainer zur Seite stehen. Die Vertragslaufzeit der Assistenten wurde nicht veröffentlicht.

McClaren arbeitete in seiner langjährigen Karriere unter anderem als Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft, beim VfL Wolfsburg, bei Newcastle United und bei Twente Enschede. Von 1999 bis 2001 war er schon einmal als Co-Trainer für United angestellt. Van der Gaag bringt ten Hag von Ajax Amsterdam mit. Dort arbeiteten die beiden seit 2021 zusammen.

🔴 We are delighted to announce the appointment of Mitchell van der Gaag and Steve McClaren as Erik ten Hag's assistant coaches.



🤝 A warm welcome to them both! #MUFC