René Wagner lobt die professionelle Einstellung des noch immer heiß umworbenen Said El Mala. Am Rande der letzten Trainingseinheit des 1. FC Köln vor dem Aufbruch ins Trainingslager in Österreich bekräftigte der Cheftrainer der Geißböcke: „Der Junge ist ein Spieler des 1. FC Köln und so präsentiert er sich jeden Tag. Er gibt keinem Spieler, keinem Staff-Mitglied irgendwo das Gefühl, dass er mit den Gedanken irgendwo anders ist. Said kniet sich in alles rein. Man sieht, glaube ich, in jedem Zweikampf ist er mit dabei, er arbeitet defensiv mit zurück, hat offensichtlich seine Qualität, das wissen wir alle selber.“

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Weiterhin steht aber der Abgang des Offensivspielers im Raum, der dem 1. FC Köln bei einem Transfer rund 50 Millionen Euro einbringen soll und einem Wechsel zu einem größeren Klub offen gegenübersteht. Der deutsche U21-Nationalspieler hat zahlreiche Vereine auf den Plan gerufen, zuletzt unter anderem auch Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Wagner sieht die Situation gelassen: „Wir sind ja alle erwachsene Leute. Klar sprechen wir darüber, dass es mal das eine oder andere Interesse gab im Sommer. Aber aktuell steht Said hier auf dem Trainingsplatz. Und das wird er auch für die nächsten Wochen, so wie es heute aussieht. Und wenn dann was kommen sollte, dann kann man sich hinsetzen und reden.“

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Transfer-Stau beim FC

Wären die Transfer-Millionen für El Mala da, würde sich der FC sicherlich auch auf der Einkaufsseite leichter tun. Priorität hat aktuell die Suche nach einem neuen Sechser. Wunschspieler Edson Álvarez (28/West Ham United) hat sich laut der ‚Bild‘ mittlerweile als zu teuer erwiesen, Ellyes Skhiri (31/Eintracht Frankfurt) bleibt im Rennen. Sportchef Thomas Kessler habe darüber hinaus noch eine weitere, namentlich nicht genannte Top-Lösung an der Angel. Immerhin: Perspektivspieler Paul Okon-Engstler (21/FC Sydney) soll am morgigen Donnerstag unterschreiben.