Erste Einigung im Gakpo-Poker

Tottenham Hotspur nähert sich einer Verpflichtung von Cody Gakpo. Einem Bericht von ‚Voetbal International‘ zufolge sind sich die Londoner mit dem 27-jährigen Angreifer einig. Eine Übereinkunft mit dem FC Liverpool steht noch aus, zuletzt war eine Ablöse von 85 Millionen Euro im Gespräch.

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Gakpo, vor dreieinhalb Jahren für 42 Millionen Euro von der PSV Eindhoven verpflichtet, steht bis 2030 an der Anfield Road unter Vertrag. In der vergangenen Saison bestritt der Niederländer 52 Pflichtspiele für Liverpool (neun Tore, sechs Assists). Mit Víctor Muñoz (23) und dem geplanten Transfer von Bradley Barcola (23/PSG) gäbe es jetzt aber zwei neue hochkarätige Konkurrenten für Gakpo.