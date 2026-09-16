Eine Ausdehnung des 2027 auslaufenden Arbeitspapiers von Felix Agu lässt bei Werder Bremen noch auf sich warten. Gegenüber der ‚Bild‘ verrät Sportdirektor Peter Niemeyer: „Wir sind im Austausch mit der Agentur und Felix. Sein Fokus liegt aber erst einmal darauf, fit zu werden und sich auch zu stabilisieren. Aktuell sprechen wir daher nicht konkret über eine Vertragsverlängerung.“

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Hintergrund sind die anhaltenden Verletzungsprobleme des 26-Jährigen. Agu verpasste seit seinem Wechsel an die Weser im Sommer 2020 insgesamt 70 Pflichtspiele verletzungsbedingt. Auch in dieser Saison wartet der Außenverteidiger noch auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz. Niemeyer zeigt sich aber hoffnungsvoll: „Er ist auf einem guten Weg. Bei muskulären Verletzungen ist es immer schwierig, genau zu prognostizieren, wann er zurückkommt. Da die Länderspielpause etwas länger ist, gehen wir aber momentan davon aus, dass er danach wieder dabei ist.“