Liverpool: Drei Interessenten für Shaqiri

Die Wege von Xherdan Shaqiri und dem FC Liverpool könnten sich im Sommer trennen. Wie das englische Portal ‚Football Insider‘ berichtet, melden drei Vereine Interesse am 28-jährigen Mittelfeldspieler an. Neben dem FC Sevilla werfen laut dem Bericht die AS Rom und ZSKA Moskau ihren Hut in den Ring.

Für 30 Millionen Euro würden die Reds den Ex-Münchner im Sommer offenbar ziehen lassen. In der Premier League stand der Schweizer in der laufenden Spielzeit erst zwei Mal von Beginn an auf dem Feld. Sein Vertrag an der Mersey läuft noch bis 2023.