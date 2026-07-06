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Bundesliga

Gladbach sichert sich Torwart-Hoffnung Pfeiffer

von Lukas Weinstock - Quelle: Absolut Gladbach
3 min.
Rouven Schröder im Porträt @Maxppp

Borussia Mönchengladbach darf voraussichtlich ein spannendes Torwarttalent in den eigenen Reihen begrüßen. Tim Pfeiffer wechselt vom FC Basel zum Bundesligisten, berichtet ‚Absolut Gladbach‘. Sein aktueller Vertrag in Basel läuft im kommenden Jahr aus.

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Am Niederrhein wird Pfeiffer dem Bericht zufolge zunächst die U23 verstärken. Dort soll der deutsche U21-Nationalspieler behutsam aufgebaut und in Zukunft an den Profikader herangeführt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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