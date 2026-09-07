Neues Wunderkind für die Bundesliga | Polanski wackelt schon

Spieler des Spieltags: Ibrahim Maza

Machte gegen Union Berlin, das von der ersten Minute an völlig überfordert war, was er wollte. Maza war stets präsent, stark im Kombinationsspiel und bissig in der Defensivarbeit. Mit Neuzugang Miguel Gutiérrez harmonierte der 20-Jährige auf seiner positionsfremden linken Seite so gut, dass sich Trainer Carles Martínez fragen muss, ob das nicht die Dauerlösung sein sollte. Eine überragende Leistung krönte Maza dann in der 66. Minute mit einem eigenen Treffer.

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FT-Spotlight

Nach einer uninspirierten ersten Halbzeit sah es beim Stand von 0:1 düster aus für den 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart. Und als Grischa Prömel in der 60. Minute auf 2:0 erhöhte, war der Stecker des FC endgültig gezogen. Doch vor diesem zweiten Treffer gab es eine 15-minütige Phase im Spiel, in der der FC im positiven Sinne wie ausgewechselt wirkte.

Grund dafür war die Hereinnahme von Mikey Moore in der Halbzeit. Selten hat ein Bundesliga-Neuzugang in so kurzer Zeit einem Spiel so stark seinen Stempel aufgedrückt. Die 19-jährige Offensiv-Leihgabe von Tottenham Hotspur zeigte eindrucksvoll, warum ihm in England der Ruf eines Toptalents anhaftet. Moore war der beste Kölner auf dem Platz – und das bei seinem Bundesliga-Debüt. Eine Flügelzange Moore-El Mala könnte dem FC in den nächsten Monaten einige Freude bereiten.

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Sorgenkind des Spieltags

Zwei Spiele sind im Kasten und schon schrillen bei Borussia Mönchengladbach die Alarmglocken. Auf ein 0:3 gegen RB Leipzig in der Vorwoche folgte am Samstag eine Last-Minute-Pleite gegen Aufsteiger SV Elversberg. Kapitän Tim Kleindienst holte nach Abpfiff zur Brandrede aus. Alle sollten „schleunigst mal irgendwie unseren Fokus so hochfahren, dass der auch 90 Minuten hält. Keine Ahnung, woran es liegt. Weniger TikTok gucken, oder was weiß ich.“

Trainer Eugen Polanski, dessen Verbleib nach dem Ende der Vorsaison schon nicht sicher war, fängt schon wieder an zu wackeln. „Wenn du Spiele nicht gewinnst, ist man grundsätzlich unter Druck“, so der 40-Jährige bei ‚DAZN‘. Sportdirektor Rouven Schröder erklärte nach dem Spiel in der Mixed Zone: „Es ist wichtig, klar zu bleiben und nicht nach zwei Spieltagen alles in Schutt und Asche zu legen.“ Dennoch gebe es „zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison“ klaren internen Redebedarf.