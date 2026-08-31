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Offiziell Ligue 1

Torjäger Ueda wechselt für 15 Millionen

von Dominik Schneider - Quelle: losc.fr
1 min.
Ayase Ueda im Feyenoord-Trikot @Maxppp

Der OSC Lille hat am späten Montagabend noch reichlich Feuerkraft hinzugewonnen. Wie die Franzosen mitteilen, wechselt Ayase Ueda von Feyenoord mit sofortiger Wirkung in die Universitätsstadt. Der 28-jährige Japaner erhält einen langfristigen Vertrag.

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Der Nationalspieler ist der erste Japaner, der jemals das Trikot von Lille tragen wird. Dem Vernehmen nach fließen 15 Millionen Euro Ablöse, mit denen in Rotterdam versucht wird, den Verlust des besten Torjägers aufzuwiegen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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