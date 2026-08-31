Torjäger Ueda wechselt für 15 Millionen

Der OSC Lille hat am späten Montagabend noch reichlich Feuerkraft hinzugewonnen. Wie die Franzosen mitteilen, wechselt Ayase Ueda von Feyenoord mit sofortiger Wirkung in die Universitätsstadt. Der 28-jährige Japaner erhält einen langfristigen Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

𝑳𝒆 𝒃𝒖𝒕𝒆𝒖𝒓 𝑨𝒚𝒂𝒔𝒆 𝑼𝒆𝒅𝒂 𝒆𝒔𝒕 𝑳𝒊𝒍𝒍𝒐𝒊𝒔 🤩



Le premier Japonais de l’Histoire du LOSC se nomme Ayase Ueda ! L’attaquant international nippon (43 sélections, 18 buts), s’est engagé avec le LOSC pour une durée de 4 ans, soit jusqu’en 2030. Il arrive en… pic.twitter.com/Kbk8mdOyCo — LOSC (@losclive) August 31, 2026

Der Nationalspieler ist der erste Japaner, der jemals das Trikot von Lille tragen wird. Dem Vernehmen nach fließen 15 Millionen Euro Ablöse, mit denen in Rotterdam versucht wird, den Verlust des besten Torjägers aufzuwiegen.