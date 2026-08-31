Torjäger Ueda wechselt für 15 Millionen
Der OSC Lille hat am späten Montagabend noch reichlich Feuerkraft hinzugewonnen. Wie die Franzosen mitteilen, wechselt Ayase Ueda von Feyenoord mit sofortiger Wirkung in die Universitätsstadt. Der 28-jährige Japaner erhält einen langfristigen Vertrag.
𝑳𝒆 𝒃𝒖𝒕𝒆𝒖𝒓 𝑨𝒚𝒂𝒔𝒆 𝑼𝒆𝒅𝒂 𝒆𝒔𝒕 𝑳𝒊𝒍𝒍𝒐𝒊𝒔 🤩— LOSC (@losclive) August 31, 2026
Le premier Japonais de l’Histoire du LOSC se nomme Ayase Ueda ! L’attaquant international nippon (43 sélections, 18 buts), s’est engagé avec le LOSC pour une durée de 4 ans, soit jusqu’en 2030. Il arrive en… pic.twitter.com/Kbk8mdOyCo
Der Nationalspieler ist der erste Japaner, der jemals das Trikot von Lille tragen wird. Dem Vernehmen nach fließen 15 Millionen Euro Ablöse, mit denen in Rotterdam versucht wird, den Verlust des besten Torjägers aufzuwiegen.
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