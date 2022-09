Fischer bleibt Eintracht-Präsident

Peter Fischer ist im Amt bestätigt worden. Bei der Mitgliederversammlung von Eintracht Frankfurt am gestrigen Montagabend wurde der Präsident mit 79,85 Prozent der Stimmen für vier Jahre wiedergewählt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit geht Fischer in seine achte Amtszeit. Schon seit Sommer 2000 steht der 66-Jährige an der Spitze der SGE und erlebte seitdem Abstiege, Aufstiege, den DFB-Pokalsieg 2018 und in der vergangenen Saison den Triumph in der Europa League.