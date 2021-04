Neuer Verein: Baumgarts Zeitplan

Steffen Baumgart will sich der mit der Wahl seines zukünftigen Vereins Zeit lassen. „Gespräche mit mir können nach der Saison geführt werden. Ich habe erst noch eine Aufgabe zu Ende zu bringen. So bin ich, so wird das laufen“, stellt der Trainer des SC Paderborn im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘ klar.

Baumgart kündigte bereits an, seinen auslaufenden Vertrag beim Zweitligisten nicht zu verlängern. Gerüchte kursierten in der Folge um den 1. FC Köln und Schalke 04, Kontakt zu den Schlusslichtern der Bundesliga dementierte der 49-Jährige allerdings.