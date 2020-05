Bestätigt: Real hat Gomes im Blick

Der 21-jährige Igor Gomes steht bei Real Madrid auf dem Zettel. Dies bestätigt mit Alexandre Pássaro nun erstmals ein Vertreter des FC São Paulo. „Es gab keine offizielle Kontaktaufnahme von Real Madrid oder einem anderen Verein. Aber jeder weiß, dass Real ihn kennt und beobachtet. Aber sie folgen vielen Talenten auf der Welt, auch anderen aus unserer Mannschaft“, so der Manager des brasilianischen Klubs laut ‚Globoesporte‘.

Auch der FC Barcelona, der FC Sevilla und Ajax Amsterdam sollen hinter Gomes her sein. Der offensive Mittelfeldspieler schaffte im Januar 2019 den Sprung in die Profimannschaft des FC São Paulo. In der vergangenen Saison kam Gomes zu 27 Einsätzen. Sein Vertrag ist bis März 2023 datiert und beinhaltet dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro.