Spielpraxis am Bosporus

Seit fast einem Jahr hat Matthijs de Ligt kein Ligaspiel mehr für Manchester United bestritten. Immerhin: Nach seiner langwierigen Rückenverletzung stand der 52-malige niederländische Nationalspieler zuletzt zweimal in Kurzeinsätzen in der Champions League auf dem Platz. Ob noch viele weitere Einsätze für die Red Devils hinzukommen, darf bezweifelt werden. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, will der englische Rekordmeister seine Defensive für den neuen Trainer Mauricio Pochettino verstärken, de Ligt steht weit unten in der Defensiv-Hierarchie. Trotz eines langfristigen Vertrags bis 2029 und einer einjährigen Option scheint es für den 27-Jährigen nicht unbedingt eine Zukunft im Klub zu geben.

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Stattdessen winkt nun laut ‚Teamtalk‘ erst einmal eine überraschende Alternative: Besiktas hat „großes Interesse“ an dem Innenverteidiger, der vor zweieinhalb Jahren für 45 Millionen Euro vom FC Bayern München, wo er sich nicht hatte durchsetzen können, nach England wechselte. Die Istanbuler prüfen demnach einen Transfer im kommenden Januar und hoffen auf ein Schnäppchen: „Besiktas sieht in de Ligt eine potenzielle Führungsfigur in der Abwehr und hofft, United davon überzeugen zu können, eine Ausleihe bis zum Saisonende zu genehmigen, um ihm zu helfen, seine Form und Spielpraxis wiederzuerlangen.“

Pakt mit dem Teufel

Einige Topklubs buhlen derzeit um Nicolò Tresoldi (22), der beim FC Brügge mit vielen Toren in allen Wettbewerben auf sich aufmerksam macht und als großes Versprechen für die Zukunft gilt. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, ist „die Wahl entschieden, es gibt einen Sieger“. Demnach hat sich der AC Mailand intern ganz klar auf den Mittelstürmer festgelegt, der aktuell Kapitän von Deutschlands U21-Nationalmannschaft ist. Zuletzt war auch Endrick in der engeren Auswahl für den kommenden Toptransfer unter dem neuen Head of Football Markus Krösche, der seine Stelle im neuen Jahr antritt. Doch der Brasilianer stellte am gestrigen Dienstag bei seiner Nationalmannschaft gegenüber ‚TNT Sports‘ klar, dass er Madrid die Treue halten möchte: „Ich hoffe, mein Leben bei Real verbringen zu können.“ Damit liegt bei Milan nun der volle Fokus auf Tresoldi.

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Dieser ist seit jüngster Kindheit Fan der Rossoneri. „Ginge es nach ihm, wäre der Deal bereits unter Dach und Fach. Sein Wunsch, für den AC Mailand zu spielen, könnte sich als hilfreich erweisen und den Verhandlungen den entscheidenden Schub geben. Das gleiche Gefühl haben auch seine Berater und seine Familie, die einen möglichen Wechsel nach Italien positiv sehen“, so die ‚Gazzetta‘. Brügge verlangt demnach mindestens 60 Millionen Euro. Eine Summe, die Krösche durchaus zur Verfügung stehen wird, um den „Strafraumteufel“ zu Il Diavolo zu lotsen.