City-Schnäppchen: Barças Dilemma bei Silva

Zieht es Bernardo Silva im Sommer zum FC Barcelona? Laut einem Bericht der ‚Sport‘ bleibt ein Wechsel zu den Katalanen die Priorität des Spielmachers, der Manchester City nach aktuellem Stand zum Saisonende ablösefrei verlassen wird. Über seinen Berater Jorge Mendes habe sich der 31-Jährige ins Spiel gebracht. Die ‚Sport‘ nennt im Zuge dessen aber auch Barças Dilemma im Silva-Poker.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der spanische Topklub findet den filigranen Linksfuß äußerst interessant, Vorrang mit Blick auf den Transfer-Sommer haben allerdings die Innenverteidigung und der Sturm. Im offensiven Mittelfeld sind die Blaugrana dagegen bereits gut aufgestellt. Neben Barça sind auch Juventus Turin, Benfica Lissabon sowie Klubs aus Saudi-Arabien und der MLS an Silva dran. Der Portugiese möchte der ‚Sport‘ zufolge noch vor der Weltmeisterschaft Klarheit haben und wartet weiter auf die Antwort von Barça, für das er wohl auf Teile seines aktuellen Gehalts verzichten würde.