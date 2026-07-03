Özcan fast einig mit neuem Klub

Salih Özcan steht offenbar vor dem Wechsel in die türkische Süper Lig. Dem Journalisten Yagiz Sabuncuoglu zufolge ist sich der Mittelfeldspieler so gut wie einig mit Besiktas. Der Klub aus Istanbul hatte am gestrigen Donnerstag ein erstes Angebot unterbreitet.

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Özcans Vertrag bei Borussia Dortmund ist vor wenigen Tagen offiziell ausgelaufen, eine Ablöse wird dementsprechend nicht fällig. Lediglich 74 Spielminuten, verteilt auf elf Bundesliga-Auftritte und einen Pokaleinsatz, sammelte Özcan in der vergangenen Saison.