Am gestrigen Freitag bestätigte Borussia Dortmund, dass die Verhandlungen um einen Transfer von Said El Mala (19/1. FC Köln) gescheitert sind. BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer äußerte sich am Tag danach ausführlich zu den Hintergründen.

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„Das gibt es ja mal ab und zu, dass die Vereine, die sich um einen Spieler bemühen, nicht auf einen Nenner kommen“, so Cramer bei ‚Sky‘, „wir haben für uns ein, wie wir glauben, sehr attraktives, mutiges Angebot in Köln hinterlegt. Die Kölner haben das für nicht angemessen befunden und haben für sich dann die Entscheidung getroffen, das nicht anzunehmen.“

„Nicht übermütig oder größenwahnsinnig werden“

Eine Sockelablöse unter 50 Millionen Euro soll der BVB geboten haben, mit Boni wären über 55 Millionen möglich gewesen. Köln wollte eine garantierte Summe über 50 Millionen. Cramer: „Dann lag es an uns, zu überlegen, wollen wir noch einen weiteren Schritt gehen oder nicht. Wir sind mutig, aber wir müssen am Ende die Kirche im Dorf lassen. Was wir gemacht haben, hat gezeigt, wie ambitioniert wir sind. Wir wollten etwas riskieren, aber wir dürfen eben auch nicht den Fehler machen, übermütig oder gar größenwahnsinnig zu werden.“

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„Daher“, so Cramer, gab es „dann am Freitag die gemeinsame Entscheidung, aus dem sogenannten Poker auszuscheiden.“ Über die Verhandlungen mit dem FC sagt der Dortmund-Boss: „Wir haben uns in guten Gesprächen mit Köln befunden. Köln hat uns auch immer ein ehrliches Feedback gegeben. Wir sind jetzt nicht auf einen Nenner gekommen, mehr wollen wir nicht machen. Die Entscheidung ist gefallen.“

Akte geschlossen?

Fest stehe auch, dass es in den restlichen zwei Wochen dieses Transferfensters keinen weiteren Vorstoß beim Kölner Flügelstürmer geben werde – Cramer auf entsprechende Nachfrage: „Wir hätten Said El Mala gerne zum BVB geholt. Ich glaube, er hätte auch Bock gehabt. Man muss das aber so akzeptieren und deshalb greift jetzt ein anderer Plan, den wir dann hoffentlich in den nächsten Tagen vollziehen können.“

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Der BVB sei „für alle Eventualitäten immer gut vorbereitet und ich glaube, wir haben was Gutes in petto“, betont Cramer. Übereinstimmenden Berichten zufolge steht Giannis Konstantelias (23) von PAOK Saloniki als erste Alternative auf der Liste mit mehreren Kandidaten. Rund 25 Millionen Euro Ablöse werden für den Griechen gehandelt.