Brandt-Ersatz: BVB verkündet Karetsas-Transfer

Mit Konstantinos Karetsas (18) hat Borussia Dortmund endlich den gesuchten Ersatz für Spielmacher Julian Brandt gefunden, der den Klub nach sieben Jahren verlassen musste. Wie der BVB bekanntgibt, wechselt der Grieche mit sofortiger Wirkung vom KRC Genk an die Strobelallee und unterschreibt einen Vertrag bis 2031.

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Dem Vernehmen nach fließen bis zu 32 Millionen Euro inklusive Boni nach Belgien. Dazu sichert sich Genk eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent.

✍️ Borussia Dortmund verpflichtet das 18-jährige griechische Talent Konstantinos Karetsas vom KRC Genk. Der Offensivspieler unterschreibt beim BVB einen Vertrag bis 30.06.2031. pic.twitter.com/vlpysMTF8g — Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2026

Sportdirektor Ole Book erklärt: „Mit seiner Kreativität und seiner Spielintelligenz wird Kos unsere Mannschaft bereichern. Er ist technisch sehr versiert und besitzt die Fähigkeit, in engen Räumen schnelle Lösungen zu finden, speziell im letzten Drittel.“

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Karetsas selbst sagt: „Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein und ich bin unglaublich stolz, jetzt das schwarzgelbe Trikot tragen zu dürfen. Ich freue mich sehr darauf, meine Mitspieler kennenzulernen und bald in diesem beeindruckenden Stadion vor unseren Fans zu spielen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“

Bereits im Winter hatte der BVB die Fühler nach Karetsas ausgestreckt. Der offensive Mittelfeldspieler gilt seit Langem als verheißungsvolles Talent und wurde von den Scouts des Bundesligisten bereits seit einiger Zeit beobachtet.

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Neben dem BVB waren unter anderem auch der AC Mailand, Galatasaray und Paris St. Germain an dem Youngster interessiert.