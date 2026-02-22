Menü Suche
DFB-Pokal-Halbfinale: FC Bayern muss nach Leverkusen

Noch vier Teams machen sich Hoffnungen auf den Gewinn des DFB-Pokals. In unserem Live-Ticker erfahrt ihr, wie die Halbfinal-Paarungen aussehen.

von Tristan Bernert
2 min.
DFB-Pokal-Trophäe @Maxppp

Ende des Live-Tickers

Danke, dass ihr dabei wart. Lasst uns drüben bei Instagram oder direkt unter diesem Artikel wissen, was ihr von den Begegnungen haltet. Wer zieht ins Finale ein?

Das Halbfinale im Überblick

Das zweite Halbfinale

In der zweiten Partie empfängt Titelverteidiger VfB Stuttgart den SC Freiburg.

Die erste Partie

Bayer Leverkusen tritt gegen den FC Bayern München an. Heimrecht hat die Werkself.

Die Losfee

Der Olympionike und Rodler Max Langenhan zieht heute die Lose.

Die Übertragung beginnt

Und es geht los. Moderator Jochen Breyer führt die Zuschauenden durch das Prozedere.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
DFB-Pokal
Leverkusen
Stuttgart
Freiburg
FC Bayern

