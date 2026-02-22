DFB-Pokal
DFB-Pokal-Halbfinale: FC Bayern muss nach Leverkusen
Noch vier Teams machen sich Hoffnungen auf den Gewinn des DFB-Pokals. In unserem Live-Ticker erfahrt ihr, wie die Halbfinal-Paarungen aussehen.
Ende des Live-Tickers
Danke, dass ihr dabei wart. Lasst uns drüben bei Instagram oder direkt unter diesem Artikel wissen, was ihr von den Begegnungen haltet. Wer zieht ins Finale ein?
Das Halbfinale im Überblick
- Bayer Leverkusen - FC Bayern
- VfB Stuttgart - SC Freiburg
Das zweite Halbfinale
In der zweiten Partie empfängt Titelverteidiger VfB Stuttgart den SC Freiburg.
Die erste Partie
Bayer Leverkusen tritt gegen den FC Bayern München an. Heimrecht hat die Werkself.
Die Losfee
Der Olympionike und Rodler Max Langenhan zieht heute die Lose.
Die Übertragung beginnt
Und es geht los. Moderator Jochen Breyer führt die Zuschauenden durch das Prozedere.
