Transfer-Coup: Hannover holt Saad

Elias Saad wechselt auf der Suche nach mehr Spielpraxis leihweise vom FC Augsburg zu Hannover 96. Der 26-Jährige soll der Mannschaft von Christian Titz die nötige Offensivpower im Kampf um den Aufstieg verschaffen und in der nächsten Saison einen neuen Anlauf in der Fuggerstadt wagen. „Elias bringt das Profil mit, das wir gesucht haben, um unsere Möglichkeiten für unser Spiel im letzten Drittel noch einmal zu erweitern. Er hat sicherlich eine besondere Qualität im Eins-gegen-Eins-Spiel, ist ein sehr beweglicher Spieler und findet auch in engen Räumen gute Lösungen“, freut sich Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst im Sommer war Saad, der in der Spielzeit 2024/25 beim FC St. Pauli einer der Senkrechtstarter der Bundesliga gewesen war, aus Hamburg nach Augsburg gewechselt. Dort konnte sich der elffache tunesische Nationalspieler jedoch nicht durchsetzen und kam in der bisherigen Saison nicht über die Rolle eines Jokers hinaus. Der FCA glaubt jedoch weiterhin an den Flügelstürmer und gewährt Hannover keine Kaufoption.