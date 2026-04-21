VfB-Trio soll die Kassen füllen

Der VfB Stuttgart hat in dieser Saison gleich vier Spieler an andere Klubs verliehen. Und während Dennis Seimen (20) vom SC Paderborn zurückkehren und voraussichtlich dauerhaft integriert werden soll, steht die Zukunft von Jovan Milosevic (20/Werder Bremen), Leonidas Stergiou (24/1. FC Heidenheim) und Yannik Keitel (26/FC Augsburg) noch in den Sternen.

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Laut ‚Absolut Fussball‘ könnten sich die Schwaben mit einem Verkauf des Trios durchaus anfreunden. Stergiou soll dem Portal zufolge ungefähr die zwei Millionen Euro einbringen, die der VfB vor zwei Jahren an den FC St. Gallen überwiesen hatte. Keitel, der vor zwei Jahren ablösefrei vom SC Freiburg gekommen war, würde der Bundesligist für 1,5 Millionen Euro ziehen lassen. In Augsburg kommt der Sechser kaum zum Zug, die Kaufoption wird der FCA daher voraussichtlich nicht aktivieren.

Noch offen ist, wie es bei Milosevic weitergeht. Werder kann sich eine Verlängerung der Leihe vorstellen, der VfB ebenfalls. Laut ‚Absolut Fussball‘ könnten Vorstand Sport Fabian Wohlgemuth & Co. ab einem Angebot in Höhe von acht Millionen aber „ins Grübeln kommen“. Dass der Serbe überhaupt noch einmal mit dem Brustring auflaufen wird, sei indes „eher unwahrscheinlich“. Sollte sich für die drei Leihspieler kein dauerhafter Abnehmer finden, könnten sie erneut bei anderen Klubs geparkt werden.