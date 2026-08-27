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70-Millionen-Paket: Marmoush zieht weiter

So richtig glücklich wurde Omar Marmoush bei Manchester City nicht. Der Ex-Frankfurt-Star verlässt den Verein nach 18 Monaten schon wieder.

von Daniel del Federico
1 min.
Omar Marmoush für Manchester City @Maxppp

Von dem Transfer von Omar Marmoush hatte sich Manchester City mehr erhofft. 75 Millionen Euro zahlten die Citizens an Eintracht Frankfurt für den Ägypter, der seitdem nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskam. Nach nur 18 Monaten steht nun ein Tapetenwechsel an. Den 27-Jährigen zieht es zu Tottenham Hotspur.

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Marmoush wechselt zunächst leihweise nach London. Die Vereinbarung beinhaltet eine Kaufpflicht für den nächsten Sommer, im Gesamtpaket beläuft sich der Deal auf umgerechnet knapp 70 Millionen Euro.

Damit ist Marmoush nach Savinho (22) bereits der zweite Offensivspieler, den Tottenham in diesem Sommer vom Manchester-Klub verpflichten. Im Doppelpack kosten die beiden City-Reservisten knapp 160 Millionen Euro.

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Marmoush konnte auf der Insel bisher nicht an seine Form aus Frankfurter Zeiten anknüpfen. In 62 Pflichtspielen seit seinem Wechsel im Winter 2025 steuerte der Rechtsfuß 22 Torbeteiligungen bei (16 Tore, sechs Vorlagen).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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