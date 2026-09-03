Verlockendes Angebot an Sancho

Seit nunmehr über zwei Monaten ist Jadon Sancho ohne Verein. Auch am zurückliegenden Deadline Day wollte ihn niemand unter Vertrag nehmen. Das gilt ebenso für Borussia Dortmund, das noch einen Last-Minute-Ersatz für Giannis Konstantelias (23) gesucht hatte, sich aber für die Leihe von Ethan Nwaneri (19) entschied.

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Ein Ausweg bietet jetzt überaus offensiv Jonjo Shelvey, Trainer von den Arabian Falcons aus Dubai. „Wir haben gesehen, wie ehemalige Premier League-Spieler monatelang ohne Verein waren und ihre Spielpraxis völlig verloren haben“, leitet der frühere Premier League-Profi (278 Pflichtspiele) gegenüber dem ‚Mirror‘ ein und offeriert: „Es gibt keinen Grund, warum das passieren muss. Kommt nach Dubai, trainiert jeden Tag mit uns, sammelt wertvolle Spielzeit und seid bereit, sobald das Telefon klingelt.“

Die konkrete Offerte richtet sich vor allem an Sancho. Der Offensivspieler, dessen Vertrag bei Manchester United nicht verlängert wurde, soll mit einem steuerfreien Gehalt, den erstklassigen Trainingsmöglichkeiten sowie dem Luxus-Lifestyle am Persischen Golf geködert werden.

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Die Tür halten die Falcons darüber hinaus weiteren europäischen Stars offen, die bislang keinen neuen Klub finden konnten. Der ‚Mirror‘ nennt dabei beispielsweise Raheem Sterling (31) und Paul Pogba (33).