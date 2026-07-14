Medien: Bayern gibt 32-Millionen-Angebot ab

Noel Aseko (20) befindet sich im Anflug auf Eintracht Frankfurt, Rückkehrer João Palhinha (31) soll den FC Bayern ebenfalls verlassen. Insofern denkt man an der Säbener Straße offenbar darüber nach, fürs Mittelfeld nachzulegen.

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Einen Kandidaten haben die Münchner in Südamerika ausfindig gemacht. ‚RTI Esporte‘ berichtet gar von einem Angebot über 32 Millionen Euro, das der FCB beim FC Santos für Gabriel Bontempo (21) eingereicht hat. Die Brasilianer sollen sich allerdings erst ab einem Gebot in Höhe von 49 Millionen Euro verhandlungsbereit zeigen.

Gut für Bayern: Aufgrund der finanziell angespannten Situation ist Santos dem Bericht zufolge auf Einnahmen angewiesen. Deshalb wird ein Verkauf des Eigengewächses konkret in Betracht gezogen.

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Bessert Bayern nochmal nach?

Bontempo ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar, aufgrund seiner technischen Fähigkeiten wird ihm der Schritt nach Europa zugetraut. Abzuwarten bleibt, ob der deutsche Rekordmeister noch tiefer in die Tasche greifen würde. Linksverteidiger Nathaniel Brown (23) und Offensivspieler Ismael Saibari (25) kosteten schon mehr als 100 Millionen Euro.