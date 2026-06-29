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FC Bayern: Angebot für Asp Jensen

von Dominik Schneider - Quelle: Corriere dello Sport
3 min.
Christoph Freund und Vincent Kompany @Maxppp

Dem FC Bayern liegt ein Angebot für Offensivtalent Jonathan Asp Jensen vor. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, hat Lazio Rom eine Offerte über vier Millionen Euro vorgelegt. Aktuell verhandeln die Vereine dem Bericht zufolge noch über die Weiterverkaufsbeteiligung. Lazio würde den Prozentsatz gerne so niedrig wie möglich halten.

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Zwischen dem 20-jährigen Dänen und den Römern gibt es bereits eine Einigung, heißt es weiter. Sollte der Transfer über die Bühne gehen, wird Asp Jensen einen Vierjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison unterzeichnen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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