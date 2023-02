PSG-Rückkehr? So plant Tuchel

Seit einigen Tagen ist Thomas Tuchel wieder ein heißes Thema in Paris. Der 49-Jährige, so berichteten englische und französische Medien zuletzt, könnte erneut bei Paris St. Germain anheuern. Amtsinhaber Christophe Galtier steht unter Beschuss, während Vor-Vorgänger Tuchel nach wie vor hohes Ansehen bei den katarischen PSG-Bossen genießt und beste Kontakte zum Ex-Arbeitgeber pflegt.

Eilig hat es der deutsche Übungsleiter einem Bericht von ‚RMC‘ zufolge aber nicht, einen neuen Job anzutreten. Auf eine informelle Anfrage der Pariser habe Tuchel geantwortet, dass er nichts überstürzen wolle. Auf die Rolle des Feuerwehrmanns sei er nicht unbedingt scharf. In sein Kalkül dürfte zudem einfließen, dass sich Richtung Sommer noch andere Optionen auftun sollten.

Ohnehin hat sich Galtier zuletzt mit einem 4:3 gegen den OSC Lille wieder ein bisschen Luft verschafft. Am heutigen Sonntagabend (20:45 Uhr) steht bereits die nächste wichtige Bewährungsprobe an. Dann treffen Mbappé und Co. auf den Erzrivalen Olympique Marseille. Wegweisenden Charakter hat überdies das Achtelfinal-Rückspiel gegen Bayern München am 8. März. Sollte PSG in der Champions League gegen den deutschen Rekordmeister ausscheiden, könnten Galtiers Tage gezählt sein.