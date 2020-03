Barça baut auf Aleña

Der FC Barcelona will Carles Aleña ab der kommenden Saison wieder in seine erste Mannschaft integrieren. Der ‚Sport‘ zufolge soll der der zentrale Mittelfeldspieler, der zurzeit an Betis Sevilla verliehen ist, im Sommer wieder nach Barcelona zurückkehren. Dort besitzt er einen Vertrag bis 2022.

Der 22-Jährige stammt aus Barças Jugendakademie La Masia und spielt bereits seit 15 Jahren für den Verein. Nachdem er in der Hinrunde bei der Blaugrana kaum zum Einsatz kam, wurde er für die Rückrunde an Betis verliehen. Dort bestritt Aleña bislang zehn Pflichtspiele.