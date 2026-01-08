Menü Suche
Villa: Zwölf Millionen für Sturmjuwel

von Fabian Ley - Quelle: Fabrizio Romano
Brian Madjo bejubelt sein Tor @Maxppp

Aston Villa legt eine beträchtliche Ablöse für ein 16-jähriges Talent auf den Tisch. Laut Fabrizio Romano wechselt Brian Madjo für zwölf Millionen Euro vom französischen Erstligisten FC Metz zum Premier League-Klub. Das Sturmjuwel soll auf der Insel einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Der siebenfache englische U17-Nationalspieler war 2023 aus Luxemburg in die Jugend von Metz gewechselt. Dort erzielte Madjo für die U19 13 Tore in 27 Partien, auch für die Profis kam der 1,93 Meter große Rechtsfuß in der laufenden Ligue 1-Saison bereits auf fünf Einsätze.

