Diaby-Erbe: Leverkusen schlägt in England zu

Moussa Diaby hat man an die Premier League verloren, sein Nachfolger kommt aus der Championship. Wie die Werkself bekanntgibt, wechselt Nathan Tella vom FC Southampton zum Bundesligisten aus dem Rheinland. Der 24-jährige Offensivspieler unterschreibt in Leverkusen bis 2028.

Die Ablöse für Tella liegt dem Vernehmen nach bei rund 25 Millionen Euro. Bayer 04 lässt sich den Deal also einiges kosten. Der 24-jährige Neuzugang war in der vergangenen Saison in Englands zweiter Liga in 39 Einsätzen 17 Mal als Torschütze und fünfmal als Vorbereiter erfolgreich.

Geschäftsführer Sport Simon Rolfes hält große Stücke auf den Engländer: „Wir haben einen schnellen und torgefährlichen Außenspieler bekommen, der bereits ein Stück Erfahrung mitbringt, aber immer noch Entwicklungspotenzial hat. Nathan verleiht unserer Offensive zusätzliche Variabilität, mit seinem Tempo und seiner fußballerischen Qualität wird er eine Bereicherung unserer Mannschaft sein.“

Tella freut sich auf „beeindruckendes Team“

Und auch Tella freut sich auf die neue Herausforderung in der Bundesliga: „Viele jüngere Spieler aus der Premier League haben in der Bundesliga eine Chance bekommen und konnten sich hier entscheidend verbessern. Auch die Stadien und die ganze Fankultur finde ich aufregend. Vor allem aber die Leverkusener Mannschaft ist natürlich der Grund für meine Entscheidung. Das ist ein beeindruckendes Team.“