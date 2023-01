12 Millionen: Malinovskyi verlässt Atalanta

Ruslan Malinovskyi wird Atalanta Bergamo in Kürze in Richtung Frankreich verlassen. Wie Fabrizio Romano berichtet, befindet sich der italienische Erstligist mit Olympique Marseille in weit fortgeschrittenen Verhandlungen. Die Ablöse wird auf zwölf Millionen Euro taxiert. Schon in der nächsten Woche könnte der Transfer über die Bühne gehen.

Der offensive Mittelfeldspieler selbst sei sich mit OM bereits einig. Nach dreieinhalb Jahren bei Atalanta wird sein Engagement in der Serie A wohl in Kürze enden. Malinovskyi absolvierte bislang 143 Pflichtspiele für Bergamo. Ihm gelangen 30 Tore und 28 Vorlagen.

