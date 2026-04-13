Vertragsüberraschung um Dembélé

Die Vertragsgespräche zwischen Paris St. Germain und Ousmane Dembélé (28) stocken weiterhin. Einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge hat die Unterschrift des Weltfußballers für den Champions League-Sieger aktuell sogar keine Priorität mehr – wenngleich der Austausch fortgeführt werde.

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Im Dezember hatte Dembélé ein Angebot zur Vertragsverlängerung über 2028 hinaus abgelehnt und mehr Geld gefordert, obwohl er bereits Topverdiener bei PSG ist. Präsident Nasser Al-Khelaïfi bekräftigte zuletzt die Existenz einer Gehaltsobergrenze und betonte, dass „die Mannschaft und der Verein an erster Stelle stehen“.