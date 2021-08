Freiburg verkauft Santamaria

Vergangene Woche berichtete FT erstmals von einem Angebot von Stade Rennes für Baptiste Santamaria, nun ist der Transfer fix. Wie die Franzosen verkünden, unterschreibt der 26-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2025.

Dem Vernehmen nach fließen 14 Millionen Euro von Rennes nach Freiburg. Die Breisgauer erzielen somit ein Transferplus: Erst im vergangenen Jahr war Santamaria für rund zehn Millionen von SCO Angers zum SCF gewechselt.

In seiner ersten und einzigen Saison in Freiburg etablierte sich der 26-Jährige schnell als Stammspieler. 30 Mal stand Santamaria in der Bundesliga auf dem Platz. Nun führt ihn sein Karriereweg zurück in die Ligue 1.

„Finale Gespräche“ über Ersatzlösung

Freiburg-Vorstand Jochen Saier erklärt: „Baptiste ist relativ kurzfristig mit dem Wunsch an uns herangetreten, mit seiner Familie zurück in die französische Heimat wechseln zu können. Wir haben uns nach schwieriger Gesamtabwägung dazu entschlossen, den Transfer aufgrund seiner persönlichen Situation und stimmiger finanzieller Rahmenbedingungen zu ermöglichen.“

Zudem sei klar gewesen, „dass wir diesem Wechsel nur zustimmen, wenn wir die Position im zentralen Mittelfeld gleichwertig ersetzen können. Hierzu befinden wir uns in finalen Gesprächen.“