Szoboszlai-Berater weist Wechselgerüchte zurück

Dominik Szoboszlai vom FC Liverpool beschäftigt sich scheinbar nicht mit einem künftigen Abgang von den Reds. Dies stellt sein Berater Mátyás Esterházy im Interview mit dem ungarischen Portal ‚NB1‘ klar. Demnach sei es „völlig normal, dass bei Dominiks Leistungen immer darüber spekuliert wird, wohin er als nächstes wechselt und ob er das Zeug dazu hat, ganz oben mitzuspielen“, erklärt Esterházy und versichert: „Wir sind aktuell mitten in der Saison, daher halte ich es nicht für angebracht, über die Sommerpause zu sprechen. Das ist für uns kein Thema.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit den Aussagen reagiert Esterházy auf das jüngst aufgekommene Gerücht, Szoboszlai spiele mit dem Gedanken, den FC Liverpool im Sommer in Richtung Real Madrid zu verlassen. Vorausgegangen war die Aussage seines ungarischen Nationaltrainers Marco Rossi, der behauptete, der 25-jährige Mittelfeldstar habe den großen Traum, eines Tages für die Königlichen aufzulaufen. Neben der Reaktion seines Beraters spricht auch das bis 2028 gültige Arbeitspapier für einen Szoboszlai-Verbleib, der in der laufenden Saison bereits auf 17 Torbeteiligungen in 35 Pflichtspielen kommt. An der Anfield Road spielt der ehemalige Bundesliga-Akteur seit seinem Wechsel von RB Leipzig im Jahr 2023.