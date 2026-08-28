Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Verhandlungen laufen: Ex-Schalker Ndiaye doch in die Bundesliga?

Beim SV Werder Bremen soll der Kader noch gezielt verstärkt werden. Ein ehemaliger Schalker ist ins Visier der Grün-Weißen geraten.

von Dominik Schneider - Quelle: DeichStube
1 min.
Moussa Ndiaye für Schalke im Einsatz @Maxppp

Auf der defensiven Außenbahn drückt der Schuh bei Werder Bremen gewaltig. Um den Kader adäquat für die kommende Bundesliga-Spielzeit zu rüsten, plant Clemens Fritz noch Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Der Geschäftsführer Profifußball von Werder hat dabei einen ehemaligen Spieler vom FC Schalke 04 auf dem Zettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚DeichStube‘ will Werder Moussa Ndiaye verpflichten. Der 22-jährige Linksverteidiger vom RSC Anderlecht sei „Wunschkandidat“ an der Weser, Verhandlungen wurden dem Bericht zufolge bereits aufgenommen und laufen auf Hochtouren. Zwischen den beteiligten Vereinen gelte es noch einige Details auszuloten.

Werder strebt eine Leihe mit Kaufoption an und würde mit Ndiaye gerne die Konkurrenz auf der Linksverteidiger-Position erhöhen. Dort ist Olivier Deman (24) die einzig fitte Option, der aktuell verletzte Felix Agu (26) kann auf beiden Seiten agieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Jupiler Pro League
Bremen
Anderlecht
Moussa N'Diaye

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Bremen Logo SV Werder Bremen
Anderlecht Logo RSC Anderlecht
Moussa N'Diaye Moussa N'Diaye
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert