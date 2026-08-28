Verhandlungen laufen: Ex-Schalker Ndiaye doch in die Bundesliga?

Auf der defensiven Außenbahn drückt der Schuh bei Werder Bremen gewaltig. Um den Kader adäquat für die kommende Bundesliga-Spielzeit zu rüsten, plant Clemens Fritz noch Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Der Geschäftsführer Profifußball von Werder hat dabei einen ehemaligen Spieler vom FC Schalke 04 auf dem Zettel.

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Laut der ‚DeichStube‘ will Werder Moussa Ndiaye verpflichten. Der 22-jährige Linksverteidiger vom RSC Anderlecht sei „Wunschkandidat“ an der Weser, Verhandlungen wurden dem Bericht zufolge bereits aufgenommen und laufen auf Hochtouren. Zwischen den beteiligten Vereinen gelte es noch einige Details auszuloten.

Werder strebt eine Leihe mit Kaufoption an und würde mit Ndiaye gerne die Konkurrenz auf der Linksverteidiger-Position erhöhen. Dort ist Olivier Deman (24) die einzig fitte Option, der aktuell verletzte Felix Agu (26) kann auf beiden Seiten agieren.