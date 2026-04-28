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Offiziell Premier League

ManCity lässt Stones ziehen

von Daniel del Federico - Quelle: mancity.com
1 min.
John Stones mit Binde am Arm @Maxppp

Der im Sommer auslaufende Vertrag von John Stones bei Manchester City wird nicht verlängert. Wie der Verein offiziell mitteilt, verlässt der 31-Jährige die Citizens nach der Saison ablösefrei. Damit endet für den Innenverteidiger eine Dekade bei den Citizens.

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John Stones will leave Manchester City in the summer, bringing an end to a memorable and hugely successful ten-year stay.     

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Stones war 2016 für rund 55 Millionen Euro vom FC Everton zu City gewechselt und bestritt seitdem 293 Pflichtspiele für die Skyblues. Nach zehn Jahren und mindestens 18 Titeln trennen sich die Wege nun im kommenden Sommer. Zum Abschied könnten mit der Premier League und dem FA Cup noch zwei weitere Trophäen dazukommen. In der Vergangenheit wurde der FC Bayern München mit dem spielstarken Defensivakteur in Verbindung gebracht, das Gerücht konkretisierte sich bislang aber nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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