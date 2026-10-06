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Ginter-Deal in trockenen Tüchern

von Dominik Schneider - Quelle: scfreiburg.com
3 min.
Matthias Ginter sucht nach einer Anspielstation @Maxppp

Matthias Ginter und der SC Freiburg haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Der Bundesligist aus dem Breisgau gibt bekannt, dass der 32-Jährige einen neuen Arbeitsvertrag unterzeichnet hat. Der Abwehrchef selbst sagt zu seiner Verlängerung: „Wir wollen diese gemeinsame Erfolgsgeschichte weiterschreiben und sind maximal ambitioniert.“ Zur Vertragslänge macht der SC wie üblich keine Angabe.

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Insgesamt stand Ginter bereits 255 Mal für die Freiburger auf dem Rasen. Vorstand Jochen Saier ist sehr glücklich, dass sich der Ex-Nationalspieler für einen Verbleib entschieden hat: „Das Niveau und die Konstanz seiner Leistungen sind beeindruckend und haben die sportliche Gesamtentwicklung des Teams mitgeprägt. Matze ist nach all den Jahren im Profifußball immer noch äußerst ehrgeizig und ambitioniert.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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